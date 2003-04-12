Вылегжанин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Вылегжанин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1922
Дочь: Елькина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Вылегжанина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: погиб