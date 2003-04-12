Вылегжанин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанин Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Вылегжанин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1922

Дочь: Елькина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Вылегжанина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылегжанина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылегжанина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылегжанина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылегжанина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылегжанина Нина Васильевна

Смерть
1942
Причина смерти: погиб
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