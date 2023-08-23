Колбасин Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбасин Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбасин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колбасина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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