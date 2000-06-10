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Трегубов Германн Витальевич
Трегубов Германн Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.2000
Пол
Мужской
Отец
Тругубов Виталий Николаевич
1976 г.р.
Мать
Трегубова (Петухова) Ирина Анатольевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2000
Отец:
Тругубов Виталий Николаевич
Мать:
Трегубова Ирина Анатольевна
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