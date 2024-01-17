Обруч Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обруч Евгения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1969

Отец: не указан

Мать: Землякова Клавдия Николаевна

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