Ляхова Марья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ляхов Илья Павлов
Отец ребёнка: Ляхов Павел Касьмин
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ляхова Фекла Павлова
Отец ребёнка: Ляхов Павел Касьмин
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ляхова Дарья Павлова
Отец ребёнка: Ляхов Павел Касьмин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ляхова Ефросинья Павлова
Отец ребёнка: Ляхов Павел Касьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляхов Павел Касьмин
Смерть
Неизвестно