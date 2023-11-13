Ляхова Марья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхова Марья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ляхов Илья Павлов

Отец ребёнка: Ляхов Павел Касьмин

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ляхова Фекла Павлова

Отец ребёнка: Ляхов Павел Касьмин

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ляхова Дарья Павлова

Отец ребёнка: Ляхов Павел Касьмин

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ляхова Ефросинья Павлова

Отец ребёнка: Ляхов Павел Касьмин

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов Павел Касьмин

Смерть
Неизвестно
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