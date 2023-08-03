Каневский Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1834
Дата смерти17.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1834
Рождение ребёнка
25.05.1871
Дочь: Соколинская Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна
Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.11.1883
Сын: Каневский Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каневская Софья Николаевна
Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каневская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каневская Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каневский Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каневская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-подпоручик, затем стряпчий, нотариус
Смерть
17.12.1895