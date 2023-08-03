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Каневский Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1834

Дата смерти

17.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1834

Отец: Каневский Илья Михайлович

Мать: Каневская (любомирова) Александра Богдановна

Рождение ребёнка
25.05.1871

Дочь: Соколинская Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Каневский Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каневская Софья Николаевна

Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каневская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каневская Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каневский Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каневская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Каневская Зинаида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-подпоручик, затем стряпчий, нотариус
Смерть
17.12.1895
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