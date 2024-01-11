(Садриева) Джаухария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Садриева) Джаухария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Садриев Аюп

Мать: Шамсегаян

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Асхабетдин

Рождение ребёнка
21.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Асхабетдин

Чершилы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Сирень

Отец ребёнка: Гараев Асхабетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Асхабетдин

Смерть
Неизвестно
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