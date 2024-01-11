(Садриева) Джаухария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Садриев Аюп
Мать: Шамсегаян
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Асхабетдин
Рождение ребёнка
21.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Асхабетдин
Чершилы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гараев Сирень
Отец ребёнка: Гараев Асхабетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гараев Асхабетдин
Смерть
Неизвестно