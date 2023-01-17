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Волков Павел Петрович

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Жена: Волкова Мария Матвеевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1907 ст.

Сын: Волков Виталий Павлович

Мать ребёнка: Волкова Мария Матвеевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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