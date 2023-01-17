Волков Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1906 ст.
Жена: Волкова Мария Матвеевна
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Волкова Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно