Карьялайнен Ольга 1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Карьялайнен Ольга

Автор
ПВ
Варзонин П.

женский, родилась 1941

умерла 2023

Мать
Карьялайнен (Андрияйнен-Мельникова) Елизавета1918 г.р.
Отец
Карьялайнен ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Колосов СергейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Карьялайнен Иван

Мать: Карьялайнен (Андрияйнен-Мельникова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Сергей

Смерть
2023

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