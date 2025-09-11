Карьялайнен Ольга
женский, родилась 1941
умерла 2023
МатьКарьялайнен (Андрияйнен-Мельникова) Елизавета1918 г.р.
ОтецКарьялайнен ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Колосов СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Сергей
Смерть
2023