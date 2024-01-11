Миннизянов Бадретдин Камарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиннизянов Бадретдин Камарович

Миннизянов Бадретдин Камарович

Место рождения

Татарская АССР, Камско-Устинский р-н, с. Янасалы

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Миннизянов Камартдин

Мать: Сарбакай

Татарская АССР, Камско-Устинский р-н, с. Янасалы
Военная награда
Неизвестно
Минизянов Бадретдин Камарович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925 Татарская АССР, Камско-Устинский р-н, с. Янасалы. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close