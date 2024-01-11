Миннизянов Бадретдин Камарович
Место рожденияТатарская АССР, Камско-Устинский р-н, с. Янасалы
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Миннизянов Камартдин
Мать: Сарбакай
Татарская АССР, Камско-Устинский р-н, с. Янасалы
Военная награда
Неизвестно
Минизянов Бадретдин Камарович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925 Татарская АССР, Камско-Устинский р-н, с. Янасалы. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно