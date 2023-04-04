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(Шуберт) аролина
(Шуберт) аролина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
1876
Пол
Женский
Отец
Шуберт Федор
1758 г.р.
Мать
(Кронгельм) Луиза-Фредерика
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Шуберт Федор
Мать:
Луиза-Фредерика
Смерть
1876
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