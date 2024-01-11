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Калекин Давид
Калекин Давид
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Калекин Матвей
Около 1867 г.р.
Мать
Калекина Люба
Около 1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Калекин Матвей
Мать:
Калекина Люба
Смерть
Неизвестно
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