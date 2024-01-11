Калекин Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалекин Давид

Калекин Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Калекин Матвей

Мать: Калекина Люба

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close