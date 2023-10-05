Труева (Зарубина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти04.07.1848
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
15.02.1843
Дочь: Труева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Труев Яков Стефанович
Рождение ребёнка
04.10.1847
Сын: Труев Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Труев Яков Стефанович
Бракосочетание
Около 28.09.?
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
04.07.1848