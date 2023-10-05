Труева (Зарубина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труева (Зарубина) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

04.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зарубин Николай Семенович

Мать: Зарубина Парасковия Васильевна

Рождение ребёнка
15.02.1843

Дочь: Труева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Труев Яков Стефанович

Рождение ребёнка
04.10.1847

Сын: Труев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Труев Яков Стефанович

Бракосочетание
Около 28.09.?

Муж: Труев Яков Стефанович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
04.07.1848
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