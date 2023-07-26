Фомин Илларион Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Николай Иванович
Мать: Фомина Полина
Рождение ребёнка
23.10.1937
Сын: Фомин Николай Илларионович
Мать ребёнка: Фомина Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
20.10.1947
Сын: Фомин Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Фомина Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
03.05.1949
Дочь: Зинченко Валентина Илларионовна
Мать ребёнка: Фомина Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
12.09.1954
Сын: Фомин Владимир Илларионович
Мать ребёнка: Фомина Елизавета Яковлевна
Смерть
Неизвестно