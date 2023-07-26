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Фомин Илларион Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Николай Иванович

Мать: Фомина Полина

Рождение ребёнка
23.10.1937

Сын: Фомин Николай Илларионович

Мать ребёнка: Фомина Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
20.10.1947

Сын: Фомин Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Фомина Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
03.05.1949

Дочь: Зинченко Валентина Илларионовна

Мать ребёнка: Фомина Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
12.09.1954

Сын: Фомин Владимир Илларионович

Мать ребёнка: Фомина Елизавета Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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