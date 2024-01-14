Батухтин Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухтин Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батухтин Матвей

Мать: Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батухтина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батухтина Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батухтина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Александра

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