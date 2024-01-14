Батухтин Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батухтин Матвей
Мать: Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батухтина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батухтина Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батухтина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Александра