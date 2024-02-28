Кисарова Маланья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мясников Григорий Емельянович
Мать: Мясникова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисарова Антонина Матвеевна
Отец ребёнка: Кисаров Матвей Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисаров Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Кисаров Матвей Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горолатова Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Кисаров Матвей Никитич