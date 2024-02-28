Кисарова Маланья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисарова Маланья Григорьевна

Место рождения

Баевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясников Григорий Емельянович

Мать: Мясникова Елизавета

Баевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисарова Антонина Матвеевна

Отец ребёнка: Кисаров Матвей Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисаров Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Кисаров Матвей Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горолатова Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Кисаров Матвей Никитич

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