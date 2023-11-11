Макеева (Холмогорова) Оксана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Холмогорова) Оксана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.2006

Сын: Макеев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
16.03.2009

Сын: Макеев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.12.2013

Сын: Макеев Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Михаил Александрович

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