(Козлова (Сергеева)) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти?.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Сергеев Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.03.1884
Сын: Козлов Алексей
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
31.12.1890
Сын: Козлов Иван
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнов Степан
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Федор
Отец ребёнка: Козлов Иван
Смерть
?.04.1952