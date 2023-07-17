(Козлова (Сергеева)) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова (Сергеева)) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

?.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сергеев Сергей

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.03.1884

Сын: Козлов Алексей

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
31.12.1890

Сын: Козлов Иван

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнов Степан

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Федор

Отец ребёнка: Козлов Иван

Смерть
?.04.1952
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