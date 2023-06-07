Лунев/Дыдаев Климентий Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1635
Дата смертиДо 1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1635
Отец: Лунев/дыдаев Емельян Дыдаев/
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1645
Сын: Лунев/дыдаев Аким Климентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Лунев/дыдаев Никита Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1678
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | РГАДА 1209-1-9275
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1715