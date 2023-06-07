Лунев/Дыдаев Климентий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Климентий Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1635

Дата смерти

До 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1635

Отец: Лунев/дыдаев Емельян Дыдаев/

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Лунев/дыдаев Аким Климентьев

Мать ребёнка: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Лунев/дыдаев Никита Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1678
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | РГАДА 1209-1-9275
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1715