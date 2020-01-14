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Fröhlich Arkadi

Место рождения

Rastatt/Ukraine

Дата рождения

06.06.1936

Дата смерти

14.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1961 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1936

Отец: Fröhlich Johann

Мать: Fröhlich (Kühlwein) Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fröhlich (Alles) Irene

Рождение ребёнка
23.03.1961

Сын: Fröhlich Helmut

Мать ребёнка: Fröhlich (Alles) Irene

Смерть
14.01.2020
Причина смерти: Schlaganfall
Похороны
Неизвестно

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