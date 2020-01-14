Fröhlich Arkadi
Место рожденияRastatt/Ukraine
Дата рождения06.06.1936
Дата смерти14.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1936
Отец: Fröhlich Johann
Мать: Fröhlich (Kühlwein) Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Fröhlich (Alles) Irene
Рождение ребёнка
23.03.1961
Сын: Fröhlich Helmut
Мать ребёнка: Fröhlich (Alles) Irene
Смерть
14.01.2020
Причина смерти: Schlaganfall
Похороны
Неизвестно