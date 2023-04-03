Малышева (Кузнецова) Клавдия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Кузнецова) Клавдия Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.2014

Дочь: Малышева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Малышев Алексей Константинович

Рождение ребёнка
11.06.2018

Сын: Малышев Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Алексей Константинович