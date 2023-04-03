Малышева (Кузнецова) Клавдия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.2014
Дочь: Малышева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Малышев Алексей Константинович
Рождение ребёнка
11.06.2018
Отец ребёнка: Малышев Алексей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно