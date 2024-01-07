Шкребтиенко Федот Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкребтиенко Федот Никифорович

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

До 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1919

Дочь: Медведева Людмила Федотовна

Мать ребёнка: Шкребтиенко Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкребтиенко Олег Федотович

Мать ребёнка: Шкребтиенко Елена Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
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