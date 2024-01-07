Шкребтиенко Федот Никифорович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияДо 1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1919
Дочь: Медведева Людмила Федотовна
Мать ребёнка: Шкребтиенко Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкребтиенко Олег Федотович
Мать ребёнка: Шкребтиенко Елена Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно