Волков Дмитрий Василев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1853
Волков Дмитрий Васильевич (1853 — ?) Родился в семье священника села Подчай-Городка Любимского уезда Василия Волкова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник села Пчелья Мологского уезда.... Показать все
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Мария Серапионова
Волков Николай Дмитриевич (1881 — ?) Родился в семье священника села Пчелья Мологского уезда Дмитрия Волкова. Состоял надзирателем за учениками Угличского духовного училища. Впоследствии — священник С... Показать все
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Мария Серапионова
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Мария Серапионова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Мария Серапионова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Мария Серапионова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Волков Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Серапионова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Мария Серапионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Серапионова
Смерть
Неизвестно