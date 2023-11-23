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Волков Дмитрий Василев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Волков Василий Александров

Мать: Волкова Евдокия Семенова

Волков Дмитрий Васильевич (1853 — ?) Родился в семье священника села Подчай-Городка Любимского уезда Василия Волкова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник села Пчелья Мологского уезда.... Показать все
Рождение ребёнка
1881

Сын: Волков Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Серапионова

Волков Николай Дмитриевич (1881 — ?) Родился в семье священника села Пчелья Мологского уезда Дмитрия Волкова. Состоял надзирателем за учениками Угличского духовного училища. Впоследствии — священник С... Показать все
Рождение ребёнка
1882

Сын: Волков Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Серапионова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Волков Дмитрий Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Серапионова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Волков Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Серапионова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Волков Серапион Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Серапионова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Волков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Серапионова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Мария Серапионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Серапионова

Смерть
Неизвестно
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