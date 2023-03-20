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Матрена Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Федор Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1845

Муж: Вяриев Егор Ефимов

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1845 г.
Рождение ребёнка
04.11.1845

Дочь: Стефанида Егорова

Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
15.04.1847

Сын: Федор Егоров

Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.07.1848

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
02.07.1849

Сын: Филипп Егоров

Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов

Рождение ребёнка
20.02.1852

Сын: Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.08.1858

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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