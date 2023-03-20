Матрена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Федор Стефанов
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1845
Муж: Вяриев Егор Ефимов
Метрическая книга 1845 г.
Рождение ребёнка
04.11.1845
Дочь: Стефанида Егорова
Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов
Рождение ребёнка
15.04.1847
Сын: Федор Егоров
Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов
Рождение ребёнка
08.07.1848
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов
Рождение ребёнка
02.07.1849
Сын: Филипп Егоров
Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов
Рождение ребёнка
20.02.1852
Сын: Тимофей Егоров
Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов
Рождение ребёнка
01.08.1858
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Вяриев Егор Ефимов
Смерть
Неизвестно