Загородникова (Кимерджиева) Лилия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагородникова (Кимерджиева) Лилия Михайловна

Загородникова (Кимерджиева) Лилия Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кимерджиев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загородников Виктор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загородников Виктор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close