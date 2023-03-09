Загородникова (Кимерджиева) Лилия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кимерджиев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загородников Виктор Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно