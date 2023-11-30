Чернышук Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышук Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1993

Сын: Чернышук Андрей Иванович

Отец ребёнка: Чернышук Иван Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Чернышук Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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