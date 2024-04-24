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Назаров Матвей_2 Евфимович

Место рождения

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

09.08.1873 ст.

Дата смерти

20.12.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1873 ст.

Отец: Назаров Евфимий Гаврилович

Мать: Назарова (Денисова) Васса Иосифовна

Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Матвей рожден 9 августа 1873 г., крещен 10, запись 28. Крестьянин Шидровской деревни Евфимий Гаврилов Назаров и законная жена его Васса Иосифова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 25 Д. 62 с. 847 | Гос... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.12.1873 ст.
Шидрово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от сыпи | Умер 20 декабря 1873 г., погребен 22, запись 31. Крестьянина Ефима Назарова сын Матвей от сыпи, 4 мес. ГААО Ф. 29 Оп. 25 Д. 62 с. 869 | Госархив Архангел. обл. (МК) | Метри... Показать все

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