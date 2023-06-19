Квасник (Приз) Ефросинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Приз Григорий Андреев
Мать: Приз Стефанида Самуилова
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Квасник Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
21.02.1930
Сын: Квасник Николай Васильевич
Отец ребёнка: Квасник Василий Ермолаевич
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Квасник Василий Ермолаевич
Смерть
1943