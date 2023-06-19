Квасник (Приз) Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасник (Приз) Ефросинья Григорьевна

Место рождения

Павловка

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Приз Григорий Андреев

Мать: Приз Стефанида Самуилова

Рождение ребёнка
1928

Сын: Квасник Иван Васильевич

Отец ребёнка: Квасник Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
21.02.1930

Сын: Квасник Николай Васильевич

Отец ребёнка: Квасник Василий Ермолаевич

Бракосочетание
1930

Муж: Квасник Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квасник Василий Ермолаевич

Смерть
1943