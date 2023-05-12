Иванова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.2006
Сын: Иванов Данила Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
02.07.2011
Сын: Иванов Тимофей Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
24.03.2014
Дочь: Иванова Варвара Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно