Иванова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.2006

Сын: Иванов Данила Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
02.07.2011

Сын: Иванов Тимофей Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
24.03.2014

Дочь: Иванова Варвара Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Анатолий Владимирович