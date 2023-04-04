Гапшина (Святкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГапшина (Святкина) Екатерина Ивановна

Гапшина (Святкина) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

После 29.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Гапшин Николай Ильич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1896

Сын: Гапшин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1898

Сын: Гапшин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1900

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1902

Сын: Гапшин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1905

Сын: Гапшин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1909

Сын: Гапшин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1912

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.03.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close