Гапшина (Святкина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиПосле 29.03.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Муж: Гапшин Николай Ильич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1896
Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич
Рождение ребёнка
27.02.1898
Сын: Гапшин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич
Рождение ребёнка
13.01.1900
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич
Рождение ребёнка
24.07.1902
Сын: Гапшин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич
Рождение ребёнка
03.01.1905
Сын: Гапшин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич
Рождение ребёнка
25.02.1907
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич
Рождение ребёнка
26.10.1909
Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич
Рождение ребёнка
29.03.1912
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Гапшин Николай Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.03.1912