Гензе Левин Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1899
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1899
Отец: Гензе Карл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1926
Сын: Гензе Карл Левинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1934
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гензе Иозефине Густавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гензе Иозефине Густавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1936