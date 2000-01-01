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Гензе Левин Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1899

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

LH
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1899

Отец: Гензе Карл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1926

Сын: Гензе Карл Левинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1934

Сын: Гензе Бруно Левинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гензе Бертольт Левинович

Мать ребёнка: Гензе Иозефине Густавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гензе Эмиль Левинович

Мать ребёнка: Гензе Иозефине Густавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гензе Рудольф Левинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1936
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