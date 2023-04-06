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Казаков Степан Алексеевич

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Место рождения

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.03.1919

Дата смерти

10.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1919

Отец: Казаков Алексей Семенович

Мать: Казакова Елена Алексеевна

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1938

Дочь: Вера Степановка

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Александровна

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1948

Сын: Казаков Александр Степанович

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Александровна

имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1951

Сын: Казаков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Александровна

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.05.1957

Сын: Казаков Николай Степанович

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Александровна

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Евдокия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.04.1976
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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