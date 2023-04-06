Казаков Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1919
Дата смерти10.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1919
Рождение ребёнка
07.12.1938
Дочь: Вера Степановка
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
25.07.1948
Сын: Казаков Александр Степанович
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Александровна
имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1951
Сын: Казаков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
18.05.1957
Сын: Казаков Николай Степанович
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1976