Кочкар - Ижаева Роза Хасанбий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкар - Ижаева Роза Хасанбий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1994

Сын: Кочкар Алан Абрек Мехмет Текин

Отец ребёнка: Кочкар Мехмет Текин Кемал

Рождение ребёнка
17.11.1998

Сын: Кочкар Умар Тавбек Мехмет Текин

Отец ребёнка: Кочкар Мехмет Текин Кемал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкар Мехмет Текин Кемал

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