Кочкар - Ижаева Роза Хасанбий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1994
Сын: Кочкар Алан Абрек Мехмет Текин
Отец ребёнка: Кочкар Мехмет Текин Кемал
Рождение ребёнка
17.11.1998
Сын: Кочкар Умар Тавбек Мехмет Текин
Отец ребёнка: Кочкар Мехмет Текин Кемал
Бракосочетание
Неизвестно