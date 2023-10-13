Тупица Владимир (Медиков-прозв) Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тупица Гаврила
Мать: Тупица Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1962
Сын: Тупица Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Тупица Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупица Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тупица Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана