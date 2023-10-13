Тупица Владимир (Медиков-прозв) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупица Владимир (Медиков-прозв) Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупица Гаврила

Мать: Тупица Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1962

Сын: Тупица Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Тупица Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупица Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупица Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

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