Залилов (Габдулзалилов) Карим
Место рожденияд.Татарсая Каргала, Уфимский уезд,Оренбурская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жялиль
Мать: не указана
д.Татарсая Каргала, Уфимский уезд,Оренбурская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залилов(габдулзалилов) Багау (Багаветдин) Каримович
Мать ребёнка: не указана
д.Татарская Каргала, Уфимский уезд,Оренбурская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Татарская Каргала, Уфимский уезд,Оренбурская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Татарская Каргала, Уфимский уезд, Оренбурская губерния