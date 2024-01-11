Залилов (Габдулзалилов) Карим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилов (Габдулзалилов) Карим

Место рождения

д.Татарсая Каргала, Уфимский уезд,Оренбурская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жялиль

Мать: не указана

д.Татарсая Каргала, Уфимский уезд,Оренбурская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залилов(габдулзалилов) Багау (Багаветдин) Каримович

Мать ребёнка: не указана

д.Татарская Каргала, Уфимский уезд,Оренбурская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Татарская Каргала, Уфимский уезд,Оренбурская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Татарская Каргала, Уфимский уезд, Оренбурская губерния
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