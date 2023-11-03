Грязнов Василий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Около 1779
Отец: Грязнов Семен
Мать: Грязнова Ксения Иванова
Упоминание
1794
15; 2 аршин 1 вершка; лицем бел, нос средней прямой, волосы на голове светлорусые, глаза серые, говорит бормотовато; из казачьих детей сево ж войска; 1792 октября; не бывал; не умеет; не бывал; не быв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно