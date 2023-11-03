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Грязнов Василий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Грязнов Семен

Мать: Грязнова Ксения Иванова

Упоминание
1794
15; 2 аршин 1 вершка; лицем бел, нос средней прямой, волосы на голове светлорусые, глаза серые, говорит бормотовато; из казачьих детей сево ж войска; 1792 октября; не бывал; не умеет; не бывал; не быв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Тимофей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Петр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Стефан Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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