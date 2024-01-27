Гребенкова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенкова Прасковья Ивановна

Гребенкова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья Мироновна

Отец ребёнка: Гребенков Мирон Иванович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Гребенков Арей (Арий) Миронович

Отец ребёнка: Гребенков Мирон Иванович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гребенков Аникей Миронович

Отец ребёнка: Гребенков Мирон Иванович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close