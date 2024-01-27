Гребенкова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья Мироновна
Отец ребёнка: Гребенков Мирон Иванович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гребенков Арей (Арий) Миронович
Отец ребёнка: Гребенков Мирон Иванович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гребенков Аникей Миронович
Отец ребёнка: Гребенков Мирон Иванович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Смерть
Неизвестно