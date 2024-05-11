Монвиж-Монтвид Александр Станиславович 23.08.1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Александр Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1861 ст.

Дата смерти

После 1934

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1861 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид (Ланганс) Александра Федоровна

РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16561 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.7
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый офицер
Крещение
23.08.1861 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16561 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.7 | Харьковской Епархіи, Купянскаго уѣзда слобод... Показать все
Бракосочетание
До 1888

Жена: Монвиж-Монтвид (Проценко) Аполлинария Павловна

Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Борис Александрович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Проценко) Аполлинария Павловна

Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; № фонда и № его подраздела (если подразделы... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1891 ст.

Дочь: Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Нина Александровна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Проценко) Аполлинария Павловна

Дата рождения взята из послужного списка отца. | РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российс... Показать все
Бракосочетание
28.07.1900 ст.

Жена: Монвиж-Монтвид (Проценко) Ольга Павловна

7-й Артиллерійской бригады, 6-й батареи Капитанъ Александръ Станиславовичъ Монвижъ-Монтвидъ, православный, послѣ перваго брака, 39 летъ; | Жительница города Радома, дочь отставнаго Полковника артиллер... Показать все
Место жительства
09.03.1901 ст.
ул. Люблинская, дом Напиоровского.
Восприемник
16.04.1913 ст.
Евгений Борисович Монвиж-Монтвид
Смерть
После 1934
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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