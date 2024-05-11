Монвиж-Монтвид Александр Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1861 ст.
Дата смертиПосле 1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
23.08.1861 ст.
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16561 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.7
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый офицер
Крещение
23.08.1861 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16561 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.7 | Харьковской Епархіи, Купянскаго уѣзда слобод... Показать все
Бракосочетание
До 1888
Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.
Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; № фонда и № его подраздела (если подразделы... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1891 ст.
Дочь: Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Нина Александровна
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Проценко) Аполлинария Павловна
Дата рождения взята из послужного списка отца. | РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российс... Показать все
Бракосочетание
28.07.1900 ст.
7-й Артиллерійской бригады, 6-й батареи Капитанъ Александръ Станиславовичъ Монвижъ-Монтвидъ, православный, послѣ перваго брака, 39 летъ; | Жительница города Радома, дочь отставнаго Полковника артиллер... Показать все
Место жительства
09.03.1901 ст.
ул. Люблинская, дом Напиоровского.
Восприемник
16.04.1913 ст.
Евгений Борисович Монвиж-Монтвид
Смерть
После 1934
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область