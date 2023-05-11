Вера Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Холодный Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Холодный Федор Дионисиевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Холодный Марк Федорович

Отец ребёнка: Холодный Федор Дионисиевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Холодный Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Холодный Федор Дионисиевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Холодный Парфен Федорович

Отец ребёнка: Холодный Федор Дионисиевич

Смерть
Неизвестно