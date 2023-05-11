Вера Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Холодный Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Холодный Федор Дионисиевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Холодный Федор Дионисиевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Холодный Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Холодный Федор Дионисиевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Холодный Парфен Федорович
Отец ребёнка: Холодный Федор Дионисиевич
Смерть
Неизвестно