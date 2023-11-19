Кислинская Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1971

Отец: не указан

Мать: Жовмир Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
28.03.2001

Сын: Вершинин Никита Александрович

Отец ребёнка: Вершинин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
29.10.2009

Сын: Вершинин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Вершинин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюшин Николай Вадимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюшин Кирилл Вадимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Александр Николаевич

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