Кислинская Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1971
Отец: не указан
Мать: Жовмир Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
28.03.2001
Сын: Вершинин Никита Александрович
Отец ребёнка: Вершинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.10.2009
Сын: Вершинин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Вершинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюшин Николай Вадимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Александр Николаевич