Сугаков Алексей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сугаков Алексей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сугакова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Сугакова Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сугакова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Сугакова Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сугакова Зинаида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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