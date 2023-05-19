Попонина (Титова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попонина (Титова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попонин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина (Тоша)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область