Попонина (Титова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попонин Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина (Тоша)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область