Шилкин Иван Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкин Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилкина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилкина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилкина Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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