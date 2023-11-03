Рычкова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1872

Дочь: Елизавета Феофанова

Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов

Рождение ребёнка
26.03.1874

Сын: Рычков Гавриил Феофанов

Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов

Воспр. Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
01.09.1875

Сын: Рычков Симеон Феофанов

Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иулиания Феофанова

Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Феоктиста Феофанова

Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Феофан Ксенофонтов

Смерть
Неизвестно
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