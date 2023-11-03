Рычкова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1872
Дочь: Елизавета Феофанова
Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов
Рождение ребёнка
26.03.1874
Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов
Воспр. Екатерина Николаевна Сорокина
Рождение ребёнка
01.09.1875
Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иулиания Феофанова
Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Феоктиста Феофанова
Отец ребёнка: Рычков Феофан Ксенофонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно