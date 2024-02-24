Кучеренко Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучеренко Анатолий
Мать: Кучеренко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеренко Яна Юрьевна
Мать ребёнка: Кучеренко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучеренко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеренко Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Кучеренко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеренко Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Кучеренко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучеренко Ирина