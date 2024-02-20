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Мамсуров Темболат
Мамсуров Темболат
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мамсуров Пшимахо
1819 г.р.
Мать
Мамсурова (Туганова) Дзику
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Мамсуров Пшимахо
Мать:
Мамсурова Дзику
Смерть
Неизвестно
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