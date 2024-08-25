Пузатых Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузатых Варвара

Пузатых Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузатых Николай

Рождение ребёнка
До 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузатых Николай

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузатых Николай

Рождение ребёнка
После 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузатых Николай

Смерть
Неизвестно

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