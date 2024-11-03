Чернышева (Чернышова) Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева (Чернышова)) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Чернышев (Чернышов) Семен Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.
Дочь: (Чернышева (Чернышова)) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Чернышев (Чернышов) Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно