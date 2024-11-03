Чернышева (Чернышова) Екатерина Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышева (Чернышова) Екатерина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева (Чернышова)) Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Чернышев (Чернышов) Семен Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев (Чернышов) Семен Никифорович

Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.

Дочь: (Чернышева (Чернышова)) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Чернышев (Чернышов) Семен Никифорович

Смерть
Неизвестно

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