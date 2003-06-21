Хоменко (Новлянская) Юлия Дмитриевна
женский, родилась 21.06.2003, Владимир, город Владимир, Владимирская область
МатьНовлянская (Боровых) Наталья Леонидовна22.05.1971 г.р.
ОтецНовлянский Дмитрий Евгеньевич03.06.1968 г.р.
Супруги
Хоменко Егор Александрович19.06.2000 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2003
Бракосочетание
23.07.2023
Рождение ребёнка
05.09.2025
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоменко Егор Александрович