Митричев Валентин Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митричев Валентин Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 20.09.1943

Дата смерти

Вычислено 21.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 20.09.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 22.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митричева Татьяна Владимировна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Вычислено 21.07.2018
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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