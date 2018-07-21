Митричев Валентин Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 20.09.1943
Дата смертиВычислено 21.07.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 20.09.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 22.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митричева Татьяна Владимировна
Смерть
Вычислено 21.07.2018